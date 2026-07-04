Evolución del tiempo en Formosa: máxima y mínima para hoy, 4 de julio de 2026

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo cubierto, la jornada en Formosa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 7° para este 4 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa
Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 11 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:40
|Puesta del sol
|18:13
|Horas de luz
|10h 33m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|81%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?
Para este 4 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:40 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 4 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 11 - 22 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|8°
|6°
|Sureste 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|8°
|6°
|Sureste 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|8°
|6°
|Sureste 10 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|8°
|6°
|Sureste 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|8°
|7°
|Sureste 10 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|8°
|7°
|Sureste 9 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|8°
|7°
|Sureste 10 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|8°
|7°
|Sureste 8 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|9°
|7°
|Sureste 10 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|10°
|9°
|Sureste 9 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|11°
|11°
|Este 7 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|12°
|12°
|Sureste 6 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|13°
|13°
|Sureste 4 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|14°
|14°
|Sureste 5 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|14°
|14°
|Sureste 6 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|15°
|15°
|Sureste 7 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|14°
|14°
|Sureste 8 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|13°
|13°
|Sureste 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|11°
|11°
|Sureste 9 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|11°
|11°
|Sureste 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|10°
|10°
|Sureste 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|10°
|9°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|9°
|8°
|Sureste 8 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|9°
|8°
|Sureste 6 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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