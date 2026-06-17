¿Qué ropa usar hoy en Formosa? El pronóstico para este 17 de junio de 2026

Hoy en Formosa se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 9 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.

Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.