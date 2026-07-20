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Temperaturas y lluvias en Formosa: los datos del tiempo hoy, 20 de julio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (6.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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El pronóstico para Formosa este 20 de julio de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 16°. Con vientos de 14 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
18°
Viento
Sur 8 - 16 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
19°
Viento
Sur 11 - 21 km/h
Lluvia
40% 0.5 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
17°
Viento
Sur 11 - 22 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 14 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 21°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 43m
Fase lunarCreciente
Iluminación42%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 20 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:37 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 6.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 20 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 14 - 29 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Sur 11 - 29 km/h 0% Cubierto
02:00 20° 20° Sur 11 - 25 km/h 0% Cubierto
03:00 19° 19° Sur 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Sur 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 18° 18° Sur 6 - 16 km/h 0% Cubierto
06:00 18° 18° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
07:00 18° 18° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
08:00 18° 18° Suroeste 7 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 18° 18° Sur 8 - 16 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 18° 18° Sur 9 - 18 km/h 30% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 19° 19° Sur 9 - 18 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 19° 19° Suroeste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 20° Suroeste 10 - 22 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 20° 20° Suroeste 10 - 22 km/h 30% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 19° 19° Suroeste 11 - 22 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 19° 19° Suroeste 10 - 22 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 19° 19° Sur 11 - 21 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 18° 18° Sur 10 - 19 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 18° 18° Sur 11 - 19 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Sur 11 - 21 km/h 0% Cubierto
21:00 17° 17° Sur 12 - 20 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Sur 11 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 17° 17° Sur 11 - 21 km/h 40% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 17° 17° Sur 10 - 20 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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