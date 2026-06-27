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Temperaturas y lluvias en Formosa: los datos del tiempo hoy, 27 de junio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (6.3 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 27 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza a las 14h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 27 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Este 10 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
19°
Viento
Noreste 9 - 26 km/h
Lluvia
90% 3.4 mm
Noche
Cubierto
17°
Viento
Este 8 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 14 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:40
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 31m
Fase lunarCreciente
Iluminación95%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 27 de junio de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:40 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 6.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 27 de junio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 14 - 28 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Este 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Noreste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Este 6 - 10 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Noreste 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Noreste 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° 13° Noreste 8 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Este 10 - 17 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Noreste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Noreste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Este 8 - 16 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Noreste 14 - 27 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Noreste 10 - 28 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 19° 19° Noreste 9 - 21 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Noreste 9 - 26 km/h 90% 3.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Este 6 - 19 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Este 8 - 13 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Este 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Este 11 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 17° 17° Este 8 - 19 km/h 0% Cubierto
23:00 17° 17° Este 7 - 12 km/h 0% Cubierto
24:00 17° 17° Noreste 12 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Formosatiempo en Formosa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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