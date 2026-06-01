Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy

Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Noroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Sur 7 - 27 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Noche
Cubierto
12°
Viento
Oeste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 8 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 43m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:57 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 8 - 27 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Noroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Suroeste 1 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Sur 3 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Sureste 4 - 19 km/h 0% Cubierto
14:00 19° 19° Sureste 6 - 22 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Sureste 8 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 18° 18° Sur 8 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 16° 16° Sur 7 - 27 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 15° 15° Suroeste 5 - 23 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 14° 14° Oeste 5 - 16 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 13° 13° Oeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
21:00 13° 13° Oeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 12° Oeste 4 - 13 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Oeste 5 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 12° 12° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.