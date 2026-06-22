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Clima en Jujuy: cuál será la temperatura máxima este 22 de junio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 10 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Oeste 10 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Oeste 8 - 22 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 11 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 5°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 38m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 22 de junio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:04 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 22 de junio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 11 - 29 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 5 - 17 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Oeste 5 - 18 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Oeste 4 - 19 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Norte 7 - 21 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Norte 7 - 22 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noroeste 8 - 23 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Norte 11 - 26 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noroeste 11 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Norte 10 - 25 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 9 - 26 km/h 0% Cubierto
11:00 Noroeste 9 - 25 km/h 0% Cubierto
12:00 Noroeste 9 - 26 km/h 0% Cubierto
13:00 Noroeste 9 - 26 km/h 0% Cubierto
14:00 Noroeste 11 - 29 km/h 0% Cubierto
15:00 Noroeste 10 - 29 km/h 0% Cubierto
16:00 Oeste 10 - 27 km/h 0% Cubierto
17:00 Oeste 10 - 27 km/h 0% Cubierto
18:00 Oeste 9 - 26 km/h 0% Cubierto
19:00 Oeste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
20:00 Oeste 9 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Oeste 8 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Oeste 8 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noroeste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
24:00 Oeste 9 - 23 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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