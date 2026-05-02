Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy

El pronóstico para Jujuy este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de 10°. Con vientos de 17 - 42 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Sureste 4 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Suroeste 8 - 28 km/h
Lluvia
70% 0.8 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Norte 4 - 25 km/h
Lluvia
70% 1.2 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 17 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 16 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:42
Puesta del sol18:53
Horas de luz11h 11m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:42 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 11h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 16 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 17 - 42 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Noroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Noroeste 9 - 24 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Sureste 4 - 23 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Sur 9 - 28 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Sureste 17 - 37 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 15° 15° Sur 12 - 42 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Sureste 16 - 39 km/h 90% 1.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Sur 11 - 39 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 16° 16° Sur 11 - 36 km/h 90% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 15° 15° Sur 9 - 32 km/h 80% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 15° 15° Suroeste 8 - 28 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 14° 14° Suroeste 6 - 23 km/h 60% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 13° 13° Este 4 - 22 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 13° 13° Este 5 - 23 km/h 70% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 12° 12° Oeste 4 - 23 km/h 80% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 11° 11° Norte 4 - 25 km/h 70% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 12° 12° Este 8 - 25 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 11° 11° Oeste 4 - 28 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.