El tiempo en Jujuy hoy, 2 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (16 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
El pronóstico para Jujuy este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de 10°. Con vientos de 17 - 42 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Jujuy
Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 17 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 16 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:42
|Puesta del sol
|18:53
|Horas de luz
|11h 11m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Jujuy
¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?
Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?
El sol sale hoy en Jujuy a las 07:42 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 11h 11m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?
El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Jujuy?
El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 16 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?
Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 17 - 42 km/h.
Ubicación de Jujuy
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Noroeste 5 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|14°
|14°
|Noroeste 5 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|13°
|13°
|Noroeste 4 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|13°
|13°
|Noroeste 3 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|12°
|12°
|Noroeste 4 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|12°
|12°
|Noroeste 7 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|11°
|11°
|Noroeste 7 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|11°
|11°
|Noroeste 9 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|13°
|13°
|Sureste 4 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|15°
|15°
|Sur 9 - 28 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|16°
|16°
|Sureste 17 - 37 km/h
|80% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|15°
|15°
|Sur 12 - 42 km/h
|90% 1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|16°
|16°
|Sureste 16 - 39 km/h
|90% 1.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|15°
|15°
|Sur 11 - 39 km/h
|90% 1.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 36 km/h
|90% 1.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|15°
|15°
|Sur 9 - 32 km/h
|80% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|15°
|15°
|Suroeste 8 - 28 km/h
|70% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|14°
|14°
|Suroeste 6 - 23 km/h
|60% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|13°
|13°
|Este 4 - 22 km/h
|60% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|13°
|13°
|Este 5 - 23 km/h
|70% 1.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|12°
|12°
|Oeste 4 - 23 km/h
|80% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|11°
|11°
|Norte 4 - 25 km/h
|70% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|12°
|12°
|Este 8 - 25 km/h
|60% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|11°
|11°
|Oeste 4 - 28 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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