Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 18 de mayo de 2026, 06:30
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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 18 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
11°
Viento
Suroeste 5 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 3 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 13°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 54m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 18 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:50 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 18 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noreste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° Este 1 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Sureste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Sur 4 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Sur 5 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Sur 6 - 25 km/h 0% Cubierto
16:00 12° 12° Suroeste 5 - 24 km/h 0% Cubierto
17:00 11° 11° Suroeste 5 - 23 km/h 0% Cubierto
18:00 10° 10° Oeste 6 - 21 km/h 0% Cubierto
19:00 Oeste 4 - 18 km/h 0% Cubierto
20:00 Suroeste 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.