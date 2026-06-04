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Evolución del tiempo en Jujuy: máxima y mínima para hoy, 4 de junio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 03:30
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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 4 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
14°
Viento
Noroeste 2 - 7 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Suroeste 2 - 14 km/h
Lluvia
50% 0.5 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
14°
Viento
Oeste 6 - 18 km/h
Lluvia
60% 0.2 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 6 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 17°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 42m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 4 de junio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:58 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 4 de junio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 6 - 18 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Noroeste 2 - 10 km/h 0% Cubierto
04:00 14° 14° Noroeste 2 - 8 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 14° 14° Noroeste 2 - 8 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 14° 14° Noroeste 2 - 7 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 14° 14° Noroeste 2 - 7 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 14° 14° Noroeste 2 - 7 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 14° 14° Noroeste 2 - 7 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 15° 15° Oeste 2 - 10 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 15° 15° Suroeste 1 - 11 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 16° Sur 3 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 17° 17° Sur 3 - 16 km/h 0% Cubierto
14:00 17° 17° Sur 3 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 16° 16° Sur 3 - 16 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 16° 16° Suroeste 2 - 15 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 16° 16° Suroeste 2 - 14 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 15° 15° Suroeste 3 - 13 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 15° 15° Oeste 4 - 13 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 14° 14° Oeste 4 - 13 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 14° 14° Oeste 6 - 16 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 14° 14° Oeste 6 - 18 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 14° 14° Oeste 5 - 17 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 14° 14° Oeste 4 - 14 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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