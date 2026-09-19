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Pronóstico extendido para Jujuy: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo niebla, el clima en Jujuy promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 19 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Norte 3 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
24°
Viento
Suroeste 2 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Noroeste 10 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 13 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 30°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 25°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:13
Puesta del sol19:16
Horas de luz12h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:13 y se pone a las 19:16, dando aproximadamente 12h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 13 - 39 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 10 - 20 km/h 0% Neblina
02:00 11° 11° Noroeste 10 - 22 km/h 0% Neblina
03:00 11° 11° Norte 10 - 21 km/h 0% Niebla
04:00 11° 11° Norte 10 - 22 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Norte 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Norte 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Norte 8 - 20 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Norte 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Norte 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Sureste 5 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Sureste 7 - 23 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Sureste 8 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Sureste 9 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 24° 25° Sur 10 - 33 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 25° Sur 13 - 38 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 25° Sur 7 - 38 km/h 0% Nubes y claros
17:00 24° 25° Suroeste 2 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 25° Noroeste 3 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Noroeste 6 - 20 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Noroeste 11 - 25 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Noroeste 10 - 25 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Noroeste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Noroeste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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