Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 19 de mayo de 2026, 06:30
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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy

Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo neblina, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Sur 6 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 1 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 6 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 16°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 53m
Fase lunarCreciente
Iluminación11%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 19 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:51 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 19 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 6 - 24 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 5 - 12 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 5 - 13 km/h 0% Soleado
10:00 11° Norte 1 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Sureste 2 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Sureste 4 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Sur 6 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Sur 6 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Sur 5 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Sur 6 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Sur 6 - 23 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Suroeste 4 - 21 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Soleado
20:00 10° 11° Sur 2 - 9 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° Oeste 1 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 6 - 13 km/h 0% Neblina

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.