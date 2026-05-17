Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 17 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy

El pronóstico para Jujuy este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 13 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 11 - 26 km/h
Lluvia
70% 0.5 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 13 - 30 km/h
Lluvia
40% 0.3 mm
Noche
Cubierto
Viento
Noroeste 13 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 13 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 9°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 54m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:50 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 9.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 13 - 31 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 10 - 23 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Noroeste 9 - 22 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Noroeste 9 - 20 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noroeste 9 - 22 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Noroeste 9 - 23 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noroeste 9 - 23 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noroeste 10 - 24 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noroeste 11 - 25 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Noroeste 11 - 26 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Noroeste 12 - 28 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Noroeste 13 - 29 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Noroeste 12 - 29 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Noroeste 13 - 29 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Noroeste 13 - 31 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Noroeste 13 - 31 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Noroeste 12 - 31 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Noroeste 13 - 30 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Noroeste 13 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Noroeste 13 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noroeste 13 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Noroeste 13 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noroeste 13 - 30 km/h 0% Cubierto
23:00 Noroeste 13 - 29 km/h 0% Cubierto
24:00 Noroeste 12 - 28 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.