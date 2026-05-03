Canal 26
Por Canal 26
domingo, 3 de mayo de 2026, 10:00
Jujuy. Foto: Unsplash.
Jujuy. Foto: Unsplash.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Suroeste 5 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sur 7 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sureste 1 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 10 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol18:52
Horas de luz11h 9m
Fase lunarMenguante
Iluminación97%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:43 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 11h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 30 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sureste 1 - 24 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 10° 10° Oeste 1 - 27 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Este 10 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 11° 11° Suroeste 5 - 28 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 10° 12° Oeste 1 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 10° 10° Este 3 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Oeste 3 - 24 km/h 0% Niebla
08:00 Este 7 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 10° 10° Suroeste 5 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Sureste 9 - 29 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Sur 6 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Sureste 7 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Sureste 9 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Sur 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Sureste 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Sureste 9 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Sur 7 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Sureste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Sureste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Suroeste 1 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Este 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Sureste 1 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Noroeste 3 - 24 km/h 0% Neblina
24:00 11° 11° Noreste 10 - 27 km/h 0% Neblina

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.