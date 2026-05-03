¿Qué ropa usar hoy en Jujuy? El pronóstico para este 3 de mayo de 2026
Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 8° para este 3 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Jujuy
Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 10 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 25°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:43
|Puesta del sol
|18:52
|Horas de luz
|11h 9m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|97%
Radar meteorológico – Jujuy
¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?
Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?
El sol sale hoy en Jujuy a las 07:43 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 11h 9m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?
El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Jujuy?
El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?
Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 30 km/h.
Ubicación de Jujuy
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Sureste 1 - 24 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|02:00
|10°
|10°
|Oeste 1 - 27 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|11°
|11°
|Este 10 - 26 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|11°
|11°
|Suroeste 5 - 28 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|10°
|12°
|Oeste 1 - 26 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|10°
|10°
|Este 3 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|9°
|10°
|Oeste 3 - 24 km/h
|0%
|Niebla
|08:00
|9°
|8°
|Este 7 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|10°
|10°
|Suroeste 5 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|12°
|12°
|Sureste 9 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|13°
|13°
|Sur 6 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|15°
|15°
|Sureste 7 - 29 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|16°
|16°
|Sureste 9 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|18°
|18°
|Sur 9 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|18°
|18°
|Sureste 9 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|19°
|19°
|Sureste 9 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|18°
|18°
|Sur 7 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|17°
|17°
|Sureste 8 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|14°
|14°
|Sureste 6 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|13°
|13°
|Suroeste 1 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|12°
|12°
|Este 4 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|12°
|12°
|Sureste 1 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|11°
|11°
|Noroeste 3 - 24 km/h
|0%
|Neblina
|24:00
|11°
|11°
|Noreste 10 - 27 km/h
|0%
|Neblina
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán