comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Jujuy: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Norte 3 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
23°
Viento
Suroeste 2 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noroeste 10 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 10 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 25°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:56
Puesta del sol19:22
Horas de luz12h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 06:56 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 26 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Noroeste 6 - 16 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Noroeste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noroeste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 10° Norte 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Noroeste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Norte 5 - 16 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Norte 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Este 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Este 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 22° 22° Este 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 25° Sureste 5 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 24° 26° Sureste 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 26° Sureste 5 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 25° Sur 4 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 23° 25° Suroeste 2 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 22° 25° Oeste 4 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Noroeste 3 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Noroeste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Noroeste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Noroeste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Noroeste 7 - 22 km/h 0% Cubierto
24:00 14° 14° Noroeste 5 - 18 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Jujuytiempo en Jujuy hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Confirmado por el SMN:qué día llueve y vuelve el frío en Buenos Aires esta semana

    Confirmado por el SMN: qué día llueve y vuelve el frío en Buenos Aires esta semana

  2. Temperaturas y lluvias en Tucumán:los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

    Temperaturas y lluvias en Tucumán: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

  3. Temperaturas y lluvias en Santa Fe:los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

    Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

  4. Alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos de más de 100 km/h:las provincias afectadas y qué pasa en el AMBA

    Alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos de más de 100 km/h: las provincias afectadas y qué pasa en el AMBA

  5. Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero:los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

    Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno suspendió la reunión de la Mesa Política prevista para este martes:los motivos

El Gobierno suspendió la reunión de la Mesa Política prevista para este martes: los motivos

Nardini participó de Malvinas Productiva y destacó el aporte de la industria al desarrollo bonaerense

Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete tras su regreso de París:destacó el triunfo de Bolsonaro y confirmó un viaje a España

Javier Milei comienza la semana con una intensa agenda en Casa Rosada:la reforma electoral, eje de las reuniones

Economía

Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas:qué pasará con los 54 trabajadores

Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas: qué pasará con los 54 trabajadores

Tras las elecciones en Brasil, las acciones se recuperaron y el Riesgo País cedió algunos puntos:cómo cerró el dólar

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Plazo fijo en octubre:banco por banco, cuánto gano si invierto un millón de pesos

Internacionales

Elon Musk se separó de Shivon Zilis, madre de 4 de sus hijos y alta ejecutiva de Neuralink

Elon Musk se separó de Shivon Zilis, madre de 4 de sus hijos y alta ejecutiva de Neuralink

El copiloto del vuelo de Flydubai confesó por qué atacó al piloto:“Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir”

Alerta por un posible brote de peste pulmonar en Siberia:la Unión Europea mira de cerca el caso mientras Rusia pide calma

En 1991, la cárcel autoconstruida de Pablo Escobar recibía a grandes estrellas del fútbol:21 años después, se convirtió en un asilo para ancianos sin recursos