Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 20 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy

El pronóstico para Jujuy este 20 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 7 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 4 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 7 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 5 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 7 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 15°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 52m
Fase lunarCreciente
Iluminación20%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 20 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:51 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 20 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 7 - 26 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 4 - 11 km/h 0% Neblina
02:00 Norte 5 - 12 km/h 0% Neblina
03:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Neblina
04:00 Norte 4 - 12 km/h 0% Neblina
05:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Neblina
06:00 Norte 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Noreste 3 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Sureste 3 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Sureste 4 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Sur 5 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Sur 6 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Sur 6 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Sur 5 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Sur 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Suroeste 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Oeste 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° Norte 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.