Clima en La Pampa: cuál será la temperatura máxima este 1 de mayo de 2026
Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 7° para este 1 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en La Pampa
Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 24 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:56
|Puesta del sol
|18:31
|Horas de luz
|10h 35m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?
Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 07:56 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 24 - 49 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Norte 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|13°
|13°
|Norte 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|13°
|13°
|Norte 10 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|13°
|13°
|Norte 9 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|12°
|12°
|Norte 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|12°
|12°
|Norte 7 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|11°
|11°
|Noroeste 6 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|11°
|11°
|Suroeste 7 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|12°
|12°
|Suroeste 16 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|15°
|15°
|Sur 19 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|16°
|16°
|Sur 21 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|17°
|17°
|Sur 19 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|18°
|18°
|Sur 23 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|18°
|18°
|Sur 24 - 46 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|18°
|18°
|Sur 23 - 49 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|17°
|17°
|Sur 20 - 43 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|16°
|16°
|Sur 12 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|16°
|16°
|Suroeste 10 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|15°
|15°
|Suroeste 14 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|14°
|14°
|Sur 15 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|12°
|12°
|Sur 12 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|10°
|10°
|Suroeste 10 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|9°
|8°
|Suroeste 9 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|8°
|7°
|Suroeste 7 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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