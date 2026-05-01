Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Reserva Natural Pichi Mahuida
Reserva Natural Pichi Mahuida Foto: Captura

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
12°
Viento
Suroeste 16 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Sur 12 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Suroeste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 24 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:31
Horas de luz10h 35m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:56 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 24 - 49 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Norte 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Norte 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Norte 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Norte 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Norte 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Noroeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Suroeste 7 - 11 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Suroeste 16 - 26 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Sur 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Sur 21 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Sur 19 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Sur 23 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Sur 24 - 46 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Sur 23 - 49 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Sur 20 - 43 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Sur 12 - 37 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Suroeste 10 - 22 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Suroeste 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Sur 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Sur 12 - 26 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Suroeste 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.