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¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa? El pronóstico para este 3 de septiembre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 3 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
11°
Viento
Suroeste 20 - 41 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Suroeste 23 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 28 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol18:58
Horas de luz11h 24m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 3 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:34 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 11h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 3 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 28 - 54 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Oeste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Suroeste 13 - 29 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Suroeste 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Suroeste 17 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Suroeste 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Suroeste 20 - 36 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 20 - 36 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 22 - 38 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Suroeste 20 - 41 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Suroeste 26 - 48 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Suroeste 28 - 54 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Suroeste 27 - 54 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Suroeste 26 - 54 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Suroeste 25 - 52 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Suroeste 24 - 50 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Suroeste 23 - 48 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Suroeste 23 - 46 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Suroeste 21 - 44 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Suroeste 14 - 37 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Sur 10 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Sur 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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