comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El clima en La Pampa hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para La Pampa este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 10°. Con vientos de 24 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noreste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Norte 8 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
12°
Viento
Noreste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 24 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 16°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:13
Puesta del sol18:33
Horas de luz10h 20m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:13 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 10h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 24 - 43 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 15 - 29 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Norte 15 - 41 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Noreste 24 - 43 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Noreste 23 - 42 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Noreste 21 - 42 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Norte 17 - 38 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Noreste 15 - 30 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Noreste 9 - 26 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Noreste 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Noreste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Noroeste 1 - 16 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Noreste 9 - 19 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 13° 13° Noreste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Norte 14 - 30 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Norte 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Norte 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Norte 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Noreste 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Sureste 3 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Noreste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Noreste 5 - 8 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 12° Noreste 2 - 8 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Sureste 3 - 5 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Noreste 4 - 6 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Pampatiempo en La Pampa hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Tormentas, viento y alerta en el AMBA:a qué hora mejora el tiempo este fin de semana

    Tormentas, viento y alerta en el AMBA: a qué hora mejora el tiempo este fin de semana

  2. Tormentas fuertes, viento Zonda y cambio brusco del tiempo:las zonas bajo alerta meteorológica

    Tormentas fuertes, viento Zonda y cambio brusco del tiempo: las zonas bajo alerta meteorológica

  3. El tiempo en San Luis hoy, 30 de julio de 2026:¿va a llover?

    El tiempo en San Luis hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

  4. Clima en San Luis:cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

    Clima en San Luis: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

  5. ¿Sigue el alerta meteorológico? A qué hora dejará de llover en Buenos Aires y cuándo afloja la humedad

    ¿Sigue el alerta meteorológico? A qué hora dejará de llover en Buenos Aires y cuándo afloja la humedad
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Prohibición de emitir para el Tesoro y 2/3 del Congreso para remover autoridades:la reforma del Banco Central que el Gobierno quiere aprobar en agosto

Prohibición de emitir para el Tesoro y 2/3 del Congreso para remover autoridades: la reforma del Banco Central que el Gobierno quiere aprobar en agosto

Impacto global por la crisis migratoria en Ceuta:Milei monitorea la situación y reavivó el debate sobre el control de fronteras

Tensión en vivo:Karen Reichardt discutió con Matilda Blanco por su proyecto sobre criaderos de animales y abandonó el estudio de LAM

El Gobierno inspeccionará las escuelas este lunes para verificar si se cumple el 75% de clases durante el paro docente

Economía

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

El viaje de Luis Caputo al G20:de la búsqueda de respaldo internacional a las expectativas por el encuentro con Scott Bessent

Freno productivo y reactivación para 600 trabajadores:la histórica empresa de electrodomésticos que reabrió su planta

ANSES confirmó las fechas de cobro de agosto:cuándo pagan a DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Internacionales

Descubren en Alemania diminutas esculturas de aves de 40.000 años que revelan el talento artístico de los primeros Homo Sapiens

Descubren en Alemania diminutas esculturas de aves de 40.000 años que revelan el talento artístico de los primeros Homo Sapiens

Una avioneta que sobrevolaba las Líneas de Nazca en Perú se estrelló y murieron 13 personas

Polémica en España:en plena crisis migratoria en Ceuta, Pedro Sánchez recomendó su playlist de verano y hubo una ola de críticas

Jornada laboral de 40 horas semanales:se aprobó una reforma histórica que reducirá el horario de trabajo sin recortar salarios