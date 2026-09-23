comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El clima en La Pampa hoy, 23 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Reserva Natural Pichi Mahuida
Reserva Natural Pichi Mahuida Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para La Pampa este 23 de septiembre de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 10°. Con vientos de 31 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Norte 15 - 31 km/h
Lluvia
30% 0.5 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
25°
Viento
Norte 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Norte 19 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 31 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 25°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:04
Puesta del sol19:14
Horas de luz12h 10m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 23 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:04 y se pone a las 19:14, dando aproximadamente 12h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 23 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 31 - 39 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Norte 31 - 39 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Norte 28 - 38 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Norte 22 - 38 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Norte 21 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Norte 21 - 37 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 11° 11° Norte 19 - 37 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 12° 12° Norte 18 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Norte 18 - 32 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Norte 15 - 31 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 13° 13° Norte 14 - 25 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Norte 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Norte 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Norte 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 25° Norte 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Norte 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 25° Norte 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 25° 25° Norte 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 24° 25° Noreste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 21° 21° Noreste 10 - 16 km/h 0% Cubierto
20:00 20° 20° Noreste 18 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Norte 20 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 18° 18° Norte 19 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Norte 19 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Norte 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Pampatiempo en La Pampa hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se aproximan las lluvias a Buenos Aires:qué día llueve y cuándo mejora el tiempo

    Se aproximan las lluvias a Buenos Aires: qué día llueve y cuándo mejora el tiempo

  2. Alerta naranja por vientos fuertes en distintos puntos del país:qué marca el clima para el comienzo de la primavera

    Alerta naranja por vientos fuertes en distintos puntos del país: qué marca el clima para el comienzo de la primavera

  3. Alerta por el Súper El Niño:qué provincias se verán afectadas y cómo es el operativo que busca anticipar inundaciones

    Alerta por el Súper El Niño: qué provincias se verán afectadas y cómo es el operativo que busca anticipar inundaciones

  4. Llega una tormenta helada con granizo y ráfagas de vientos fuertes:cuáles son las zonas afectadas

    Llega una tormenta helada con granizo y ráfagas de vientos fuertes: cuáles son las zonas afectadas

  5. Granizo enorme y destrucción en varias provincias:los videos impactantes de las tormentas

    Granizo enorme y destrucción en varias provincias: los videos impactantes de las tormentas
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Milei compartió con Trump una sesión del Escudo de las Américas en la ONU:“Queremos tener un rol proactivo en garantizar la seguridad hemisférica”

Tras la renuncia de Alejandro Vilches, el Gobierno anunció a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Economía

El acuerdo de inversiones para infraestructura que firmarán EEUU y Argentina:en qué consiste el proyecto de USD 6.000 millones

El acuerdo de inversiones para infraestructura que firmarán EEUU y Argentina: en qué consiste el proyecto de USD 6.000 millones

Cierra histórica fábrica de Dánica en Buenos Aires:cuándo termina su producción y qué pasará con sus 30 empleados

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Garbarino, en su etapa final:la Justicia remata bienes por más de $22 millones y define qué pasará con la marca

Espectáculos

Angelina Jolie donó US$75.000 para construir una escuela para 800 niñas en Afganistán

Angelina Jolie donó US$75.000 para construir una escuela para 800 niñas en Afganistán

Cuidar casas en Mónaco:la opción para vivir en uno de los destinos más exclusivos de Europa sin pagar alojamiento

Buscan voluntarios trabajar 6 horas diarias en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres:requisitos para postularse

La guerra por la inteligencia artificial:China avanza y Estados Unidos pierde ventaja