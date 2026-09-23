El clima en La Pampa hoy, 23 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 31 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.4 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.

Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 25°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.