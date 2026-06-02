El tiempo en La Pampa hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para La Pampa este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de 11°. Con vientos de 21 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en La Pampa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 21 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:21
|Puesta del sol
|18:08
|Horas de luz
|9h 47m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?
Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 08:21 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 9h 47m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 2 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 21 - 46 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Noreste 20 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|14°
|14°
|Noreste 20 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|14°
|14°
|Noreste 19 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|13°
|13°
|Noreste 18 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|13°
|13°
|Noreste 21 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|13°
|13°
|Noreste 20 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|13°
|13°
|Noreste 20 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|13°
|13°
|Noreste 21 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|12°
|12°
|Noreste 20 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|13°
|13°
|Noreste 19 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|14°
|14°
|Norte 19 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|15°
|15°
|Norte 21 - 46 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|16°
|16°
|Noreste 20 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|16°
|16°
|Noreste 20 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|17°
|17°
|Noreste 18 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|17°
|17°
|Noreste 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|16°
|16°
|Noreste 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|15°
|15°
|Noreste 17 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|14°
|14°
|Noreste 17 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|13°
|13°
|Noreste 18 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|12°
|12°
|Noreste 19 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|12°
|12°
|Noreste 20 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|12°
|12°
|Noreste 20 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|11°
|11°
|Noreste 20 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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