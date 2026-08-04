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Evolución del clima en La Pampa: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 8 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Noreste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Este 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 20°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:11
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación66%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:11 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noreste 6 - 8 km/h 0% Cubierto
02:00 10° 10° Norte 6 - 12 km/h 0% Cubierto
03:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Noreste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Norte 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Norte 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Noreste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Norte 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Norte 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Norte 9 - 28 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Noreste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Noreste 10 - 25 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Noreste 9 - 17 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Noreste 9 - 16 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 13° 13° Este 6 - 15 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Este 6 - 11 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Noreste 9 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Noreste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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