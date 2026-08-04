Evolución del clima en La Pampa: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 7° para este 4 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.6 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 13°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:11
|Puesta del sol
|18:34
|Horas de luz
|10h 23m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|66%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?
Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 08:11 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|10°
|Noreste 6 - 8 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|10°
|10°
|Norte 6 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|8°
|7°
|Noreste 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|8°
|7°
|Noreste 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|8°
|7°
|Noreste 6 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|8°
|7°
|Noreste 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|8°
|7°
|Norte 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|8°
|6°
|Norte 8 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|8°
|7°
|Norte 8 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|10°
|10°
|Noreste 7 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|13°
|13°
|Norte 6 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|15°
|15°
|Norte 7 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|16°
|16°
|Noreste 8 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|18°
|18°
|Norte 11 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|19°
|19°
|Norte 13 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|18°
|18°
|Norte 9 - 28 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|17°
|17°
|Noreste 12 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|15°
|15°
|Noreste 10 - 25 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|14°
|14°
|Noreste 9 - 17 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|13°
|13°
|Noreste 9 - 16 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|13°
|13°
|Este 6 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|13°
|13°
|Este 6 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|13°
|13°
|Noreste 9 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|12°
|12°
|Noreste 7 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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