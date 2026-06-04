Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Evolución del tiempo en La Pampa: máxima y mínima para hoy, 4 de junio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (3.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 03:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 4 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Noreste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
14°
Viento
Este 10 - 17 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Cubierto
13°
Viento
Este 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 11 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 3.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 16°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:22
Puesta del sol18:08
Horas de luz9h 46m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 4 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:22 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 9h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 3.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 4 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 11 - 23 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Noreste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Noreste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Noreste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Noreste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 13° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Noreste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 15° 15° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Noreste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Este 10 - 22 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Este 11 - 22 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Este 11 - 23 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Este 10 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 14° 14° Este 10 - 17 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 14° 14° Este 9 - 16 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 14° 14° Este 10 - 17 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 14° 14° Este 9 - 17 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Este 9 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 13° 13° Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Este 7 - 14 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 13° 13° Sureste 7 - 13 km/h 70% 1.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Pampatiempo en La Pampa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires:cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

    Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires: cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

  2. Cambió el clima y se adelantan las tormentas:cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

    Cambió el clima y se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

  3. Alerta por lluvia durante los recitales de Lali en River:cómo estará el tiempo este sábado 6 y domingo 7 de junio

    Alerta por lluvia durante los recitales de Lali en River: cómo estará el tiempo este sábado 6 y domingo 7 de junio

  4. ¿Qué ropa usar hoy en Mendoza? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

    ¿Qué ropa usar hoy en Mendoza? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

  5. ¿Llegan más tormentones con El Niño en 2026? La OMM advierte sobre un evento “intenso” y temperaturas extremas

    ¿Llegan más tormentones con El Niño en 2026? La OMM advierte sobre un evento “intenso” y temperaturas extremas
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Ni Una Menos:qué dice el documento que se leyó durante la manifestación frente al Congreso

Ni Una Menos: qué dice el documento que se leyó durante la manifestación frente al Congreso

Qué es el CPTPP y cómo podría impactar en el Mercosur que Argentina quiera sumarse al Tratado Transpacífico

Ezeiza:Gastón Granados inauguró la obra de pavimentación de la calle 12 de octubre

Tras el ida y vuelta por los pliegos de los jueces, Karina Milei recibió a Patricia Bullrich en la Casa Rosada

Economía

Cómo el bitcoin se convirtió en la forma de ahorro favorita de los argentinos

Cómo el bitcoin se convirtió en la forma de ahorro favorita de los argentinos

Cuánto cobra un chofer de colectivo en junio de 2026:todo lo que tenés que saber sobre montos actualizados, antigüedad y adicionales

Plan Nuclear 2026:la hoja de ruta del Gobierno para atraer inversiones privadas y extranjeras al sector

Aguinaldo docente en junio 2026:cuándo es la fecha de cobro y de cuánto es el monto a pagar

Internacionales

Irán advirtió que romperá el alto el fuego si Israel ataca a El Líbano:“Habrá graves consecuencias”

Irán advirtió que romperá el alto el fuego si Israel ataca a El Líbano: “Habrá graves consecuencias”

La megaconstrucción que podría cambiar el planeta:el plan de Países Bajos para evitar una catástrofe climática global

Megaobra en América Latina:el puente monumental de 300 millones de dólares que despertó el interés de China

Por las sanciones de EE.UU., Cuba anunció la suspensión de operaciones con Visa y Mastercard