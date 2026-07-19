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Pronóstico extendido para La Pampa: qué esperar este 19 de julio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo cubierto, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Sur 8 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sureste 2 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 14 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 15°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:24
Puesta del sol18:22
Horas de luz9h 58m
Fase lunarCreciente
Iluminación32%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 19 de julio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:24 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 9h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 19 de julio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 14 - 25 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 11 - 10 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 6 - 13 km/h 0% Cubierto
03:00 Sureste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Este 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sureste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Soleado
09:00 Sur 8 - 13 km/h 0% Soleado
10:00 Sureste 8 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 Sureste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Sureste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Este 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Este 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Sur 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Sur 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Sureste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Sureste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sur 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sureste 2 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sur 7 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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