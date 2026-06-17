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¿Qué ropa usar hoy en La Pampa? El pronóstico para este 17 de junio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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El pronóstico para La Pampa este 17 de junio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 23 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 10 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 21 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Norte 20 - 39 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 23 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 14°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:28
Puesta del sol18:07
Horas de luz9h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación9%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 17 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:28 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 9h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 17 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 23 - 41 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 15 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sureste 11 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sureste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Este 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 8 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 10 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 Este 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noreste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° 10° Noreste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Noreste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Noreste 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Noreste 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Noreste 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Noreste 21 - 38 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Noreste 20 - 37 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Noreste 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Noreste 23 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Norte 22 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° 10° Norte 20 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° 10° Norte 20 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Norte 21 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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