Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 17 de mayo de 2026, 06:30
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa

El pronóstico para La Pampa este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 15 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 11 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Oeste 10 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 6 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 15°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:09
Puesta del sol18:17
Horas de luz10h 8m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:09 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 10h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 2 - 11 km/h 0% Cubierto
02:00 Oeste 4 - 10 km/h 0% Neblina
03:00 Suroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 11 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 10° Oeste 11 - 23 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Oeste 15 - 31 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Oeste 14 - 32 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Oeste 13 - 31 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Oeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Oeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Oeste 10 - 25 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Oeste 5 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.