Canal 26
Por Canal 26
domingo, 3 de mayo de 2026, 10:00
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Norte 21 - 38 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Norte 17 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Norte 16 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 24 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 19°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación97%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:58 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 24 - 41 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 20 - 27 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 20 - 29 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 22 - 34 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 24 - 37 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 21 - 38 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 22 - 38 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 21 - 38 km/h 0% Soleado
10:00 10° Norte 18 - 37 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Norte 19 - 38 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Norte 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Norte 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Norte 20 - 40 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Norte 20 - 41 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Norte 20 - 40 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Norte 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Norte 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Norte 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Norte 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Norte 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Norte 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Norte 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Norte 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.