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Temperaturas y lluvias en La Pampa: los datos del tiempo hoy, 27 de junio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 27 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 6 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Este 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 14 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 16 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 15°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:30
Puesta del sol18:10
Horas de luz9h 40m
Fase lunarCreciente
Iluminación95%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 27 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:30 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 9h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 27 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 16 - 27 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Suroeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 8 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 10° 11° Sur 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Sureste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Este 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Sureste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Este 6 - 17 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Este 7 - 17 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Este 7 - 16 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Sureste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sureste 7 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sureste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sureste 11 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 Sur 14 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sur 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sur 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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