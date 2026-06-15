Clima en La Rioja: cuál será la temperatura máxima este 15 de junio de 2026

Hoy en La Rioja se espera una jornada con calima con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 5 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.

Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.