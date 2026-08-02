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El clima en La Rioja hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
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El pronóstico para La Rioja este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 11°. Con vientos de 7 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 1 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Suroeste 4 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Oeste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 7 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 22°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:11
Puesta del sol18:56
Horas de luz10h 45m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en La Rioja indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:11 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 7 - 20 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Oeste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Oeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Oeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Noroeste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Sur 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Sur 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Sur 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Sur 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Sureste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Sureste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Sureste 2 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Este 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Sureste 2 - 16 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Oeste 4 - 16 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Oeste 6 - 15 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Oeste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Oeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Oeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Oeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Oeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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