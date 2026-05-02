Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.

El pronóstico para La Rioja este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 12°. Con vientos de 6 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 4 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Oeste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 6 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:52
Horas de luz10h 56m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en La Rioja indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:56 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 6 - 21 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Oeste 4 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 17° 17° Suroeste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 17° 17° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
04:00 18° 18° Oeste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
05:00 18° 18° Noroeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 17° 17° Noreste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Norte 2 - 11 km/h 0% Cubierto
08:00 16° 16° Noreste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Noreste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Este 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Este 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Sureste 5 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Sur 4 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Sur 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Sureste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Sur 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Sur 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Suroeste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Oeste 6 - 17 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Oeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Oeste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Oeste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Oeste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Oeste 3 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.