Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará calima con cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Soleado
13°
Viento
Suroeste 3 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Noreste 4 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Oeste 1 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 9 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 22°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:53
Horas de luz10h 58m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en La Rioja indica calima con cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:55 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 10h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica calima con cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 9 - 23 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Oeste 7 - 6 km/h 0% Calima con cielo despejado
02:00 10° 10° Oeste 7 - 7 km/h 0% Calima con cielo despejado
03:00 11° 11° Oeste 9 - 7 km/h 0% Calima con cielo despejado
04:00 10° 10° Oeste 7 - 7 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Oeste 7 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Oeste 6 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Sur 7 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sur 6 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Sur 6 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Sureste 5 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Sureste 5 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Sureste 3 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Este 3 - 19 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Noreste 4 - 19 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Noreste 1 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Oeste 4 - 9 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Oeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Oeste 1 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Oeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Oeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Oeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.