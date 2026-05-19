Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 19 de mayo de 2026, 06:30
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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.

Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo soleado, la jornada en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Soleado
Viento
Sur 2 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Noreste 1 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Oeste 2 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 5 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 34m
Fase lunarCreciente
Iluminación11%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 19 de mayo de 2026, el pronóstico en La Rioja indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:06 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 19 de mayo de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 5 - 18 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 2 - 6 km/h 0% Soleado
09:00 Sur 2 - 6 km/h 0% Soleado
10:00 Sur 4 - 11 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Sureste 5 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Sureste 4 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Sureste 4 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Este 3 - 18 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Este 3 - 16 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Este 2 - 15 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Noreste 1 - 14 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Noroeste 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Oeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.