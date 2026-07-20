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Temperaturas y lluvias en La Rioja: los datos del tiempo hoy, 20 de julio de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (3.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
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El pronóstico para La Rioja este 20 de julio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 5 - 16 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Sur 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Noreste 3 - 14 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Oeste 4 - 8 km/h
Lluvia
50% 1 mm

Hoy en La Rioja se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 5 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 3.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:18
Puesta del sol18:49
Horas de luz10h 31m
Fase lunarCreciente
Iluminación42%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 20 de julio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:18 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 3.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 20 de julio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 5 - 16 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Suroeste 5 - 10 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Oeste 5 - 10 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Oeste 4 - 11 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 10° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Cubierto
07:00 10° 10° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Oeste 4 - 11 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Sur 2 - 9 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sur 4 - 11 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Sur 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Sureste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Este 2 - 15 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Este 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Este 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Este 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Noreste 3 - 14 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Norte 4 - 14 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Noroeste 5 - 13 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Oeste 4 - 12 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Oeste 3 - 8 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Oeste 4 - 8 km/h 50% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Oeste 4 - 9 km/h 50% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Oeste 5 - 12 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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