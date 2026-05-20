Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 20 de mayo de 2026, 06:30
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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.

El pronóstico para La Rioja este 20 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 4 - 16 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 1 - 4 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 4 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Oeste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 4 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 33m
Fase lunarCreciente
Iluminación20%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 20 de mayo de 2026, el pronóstico en La Rioja indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:07 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 20 de mayo de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 4 - 16 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 12° Oeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° Oeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Suroeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° Oeste 1 - 4 km/h 0% Soleado
09:00 12° Oeste 1 - 4 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Sureste 1 - 7 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Sureste 3 - 13 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Sureste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Sureste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Sureste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sureste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Sureste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sur 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Sur 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Oeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Oeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Oeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Oeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Oeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.