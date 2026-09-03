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¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza? El pronóstico para este 3 de septiembre de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 3 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 10 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Este 5 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Oeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 20 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol19:19
Horas de luz11h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 3 de septiembre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:50 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 11h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 3 de septiembre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 20 - 43 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 20 - 43 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Sur 17 - 41 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Suroeste 11 - 37 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Suroeste 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Suroeste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Suroeste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Sur 8 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Sur 6 - 27 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Sureste 6 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Sureste 6 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Este 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Este 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Este 5 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Noreste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Noreste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Oeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Oeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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