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¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.
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Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Mendoza promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 31 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Norte 0 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Oeste 18 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13°
Viento
Oeste 13 - 25 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 18 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 25°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:26
Puesta del sol18:57
Horas de luz10h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación96%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:26 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 18 - 42 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Sureste 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Suroeste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Suroeste 13 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Suroeste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Sur 5 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Norte 0 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Norte 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Noreste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Noroeste 3 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 24° Norte 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Este 6 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 25° Sureste 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 24° Suroeste 11 - 41 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 24° Oeste 18 - 42 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Suroeste 11 - 39 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Suroeste 10 - 32 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Suroeste 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Oeste 13 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Suroeste 6 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Suroeste 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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