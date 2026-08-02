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El clima en Mendoza hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Mendoza este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 11°. Con vientos de 16 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 10 - 21 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Suroeste 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Suroeste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 16 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 19°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:25
Puesta del sol18:58
Horas de luz10h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:25 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 16 - 35 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Sur 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Sur 7 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Sur 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Sur 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Sur 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Sur 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Sur 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Sur 10 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Sur 11 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Sur 12 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Sur 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Sureste 13 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Sureste 10 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Sureste 7 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Sureste 5 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Suroeste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Oeste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Oeste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Suroeste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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