Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Luján de Cuyo
Luján de Cuyo Foto: Imagen generada por IA por Canal 26

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Este 3 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Oeste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 5 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 21°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:56
Horas de luz10h 49m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Mendoza indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:07 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 10h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 5 - 19 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Norte 0 - 5 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Norte 0 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Norte 0 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Norte 0 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Norte 0 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Norte 0 - 7 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 3 - 7 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Sur 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Sureste 3 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sureste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Este 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Este 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Este 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Este 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Este 3 - 16 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Este 1 - 12 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Noroeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Noroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Oeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Oeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.