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Evolución del clima en Mendoza: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Suroeste 2 - 3 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Oeste 3 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 5 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 7 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 17°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:23
Puesta del sol18:59
Horas de luz10h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación66%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:23 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 7 - 21 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Norte 0 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Oeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 11° Oeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 11° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 12° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° Oeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 11° Suroeste 2 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Sureste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Sureste 0 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Sur 1 - 14 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Suroeste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Suroeste 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Suroeste 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Suroeste 3 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Oeste 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Oeste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Oeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Suroeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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