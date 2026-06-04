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Evolución del tiempo en Mendoza: máxima y mínima para hoy, 4 de junio de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 03:30
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Luján de Cuyo
Luján de Cuyo Foto: Imagen generada por IA por Canal 26
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Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Este 3 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 4 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 4 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:31
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 4m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 4 de junio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:31 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 4 de junio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 4 - 16 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Oeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 11° Oeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 11° Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Oeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Sureste 0 - 10 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Sureste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Sureste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sureste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Este 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Este 2 - 15 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Este 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sureste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Sureste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Sur 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Suroeste 1 - 7 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Sur 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Suroeste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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