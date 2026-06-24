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¿Qué ropa usar hoy en Mendoza? El pronóstico para este 24 de junio de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 24 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 2 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 7 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 10 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 12°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:38
Puesta del sol18:37
Horas de luz9h 59m
Fase lunarCreciente
Iluminación76%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 24 de junio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:38 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 9h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 24 de junio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sureste 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Sur 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Sureste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
14:00 10° 10° Este 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Este 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 12° 12° Noreste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° 10° Noreste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Norte 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Soleado
20:00 Norte 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sur 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 10 - 28 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 5 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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