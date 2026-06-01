Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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Provincia de Misiones
Provincia de Misiones

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo niebla, la jornada en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Sureste 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Sureste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 11 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 22°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:25
Puesta del sol17:56
Horas de luz10h 31m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Misiones indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:25 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 11 - 22 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Sur 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Sur 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Sur 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Sureste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Sureste 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Sureste 8 - 17 km/h 0% Niebla
08:00 12° 12° Sureste 7 - 14 km/h 0% Neblina
09:00 13° 13° Sureste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Sureste 4 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Sureste 4 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Sureste 5 - 16 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Sur 4 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Sur 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Sur 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Sur 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Sur 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Sur 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Sureste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sureste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Sureste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Sureste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Sureste 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.