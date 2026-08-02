El clima en Misiones hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Misiones se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 14 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.

Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 27°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.