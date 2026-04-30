Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Provincia de Misiones
Provincia de Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Soleado
17°
Viento
Este 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
26°
Viento
Noreste 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
21°
Viento
Este 10 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 11 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 27°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:08
Puesta del sol18:12
Horas de luz11h 4m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Misiones indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:08 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 11h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 11 - 20 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Este 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 17° 17° Este 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 17° 17° Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 16° 16° Sureste 9 - 13 km/h 0% Cielo despejado
05:00 16° 16° Sureste 11 - 12 km/h 0% Cielo despejado
06:00 15° 15° Este 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
07:00 15° 15° Sureste 7 - 13 km/h 0% Soleado
08:00 15° 15° Sureste 8 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 17° 17° Este 7 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 20° 20° Este 6 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 22° 24° Este 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 24° 25° Este 5 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 26° 27° Este 7 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 26° 27° Noreste 6 - 18 km/h 0% Soleado
15:00 27° 27° Noreste 5 - 17 km/h 0% Soleado
16:00 27° 28° Noreste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
17:00 26° 27° Noreste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
18:00 24° 24° Noreste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
19:00 22° 23° Noreste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 21° 21° Este 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 21° 21° Este 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 20° 20° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 20° 20° Este 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.