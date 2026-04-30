Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 11 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.

Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 25°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.