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Evolución del clima en Misiones: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 27°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (4.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 27°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 4 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19°
Viento
Noreste 10 - 21 km/h
Lluvia
30% 0.5 mm
Tarde
Nubes y claros
26°
Viento
Noroeste 4 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
21°
Viento
Este 5 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 19 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 4.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 27°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:22
Puesta del sol18:17
Horas de luz10h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación66%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:22 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 10h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 4.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 19 - 37 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Norte 19 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 20° 20° Norte 18 - 37 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 20° 20° Norte 15 - 32 km/h 50% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 20° 20° Oeste 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 19° 19° Sur 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 19° 19° Sur 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 19° 19° Noreste 9 - 19 km/h 30% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 19° 19° Noreste 12 - 20 km/h 30% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 19° 19° Noreste 10 - 21 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 20° 20° Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 22° 21° Este 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 24° 24° Noreste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 26° Noreste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 26° 27° Norte 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 27° Norte 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 26° 27° Noroeste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 26° 27° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
18:00 24° 25° Noreste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
19:00 23° 23° Noreste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
20:00 22° 22° Norte 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 21° 21° Noreste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 21° 21° Este 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 21° 21° Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 20° 20° Noreste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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