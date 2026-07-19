Pronóstico extendido para Misiones: qué esperar este 19 de julio de 2026

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 27°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 19° para este 19 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones
Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 27°.
Viento: 28 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 14 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:31
|Puesta del sol
|18:08
|Horas de luz
|10h 37m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|32%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?
Para este 19 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 27°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:31 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 14 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 19 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 28 - 57 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|26°
|27°
|Norte 26 - 52 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|26°
|27°
|Norte 24 - 51 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|25°
|26°
|Norte 19 - 46 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|25°
|26°
|Norte 19 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|24°
|25°
|Norte 19 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|24°
|25°
|Norte 22 - 39 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|24°
|25°
|Norte 24 - 45 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|24°
|26°
|Norte 24 - 46 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|24°
|25°
|Norte 25 - 48 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|24°
|25°
|Norte 24 - 49 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|24°
|25°
|Norte 25 - 49 km/h
|40% 1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|25°
|26°
|Norte 28 - 56 km/h
|30% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|26°
|27°
|Norte 26 - 57 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|25°
|26°
|Norte 21 - 56 km/h
|40% 0.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|15:00
|24°
|25°
|Norte 13 - 51 km/h
|30% 1.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|24°
|24°
|Norte 13 - 27 km/h
|50% 1.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|21°
|21°
|Suroeste 9 - 34 km/h
|80% 1.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|20°
|20°
|Este 1 - 32 km/h
|90% 1.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|19:00
|20°
|20°
|Suroeste 1 - 12 km/h
|90% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|20°
|20°
|Sureste 2 - 14 km/h
|90% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|19°
|19°
|Noreste 5 - 20 km/h
|90% 3.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|19°
|19°
|Noreste 11 - 20 km/h
|80% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|23:00
|20°
|20°
|Noreste 10 - 21 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|20°
|20°
|Este 7 - 17 km/h
|90% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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