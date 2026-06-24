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¿Qué ropa usar hoy en Misiones? El pronóstico para este 24 de junio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 24 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 16h. El día se presentará neblina, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Noroeste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Oeste 3 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Este 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 9 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol17:58
Horas de luz10h 25m
Fase lunarCreciente
Iluminación76%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 24 de junio de 2026, el pronóstico en Misiones indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:33 y se pone a las 17:58, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 24 de junio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 9 - 23 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 7 - 2 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sureste 6 - 5 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Neblina
04:00 Noroeste 5 - 10 km/h 0% Neblina
05:00 Noroeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Noroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Noroeste 7 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Noroeste 7 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Noroeste 9 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Noroeste 8 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Oeste 7 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Oeste 3 - 16 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Sur 1 - 6 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Sureste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Este 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Este 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Este 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Este 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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