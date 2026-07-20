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Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del tiempo hoy, 20 de julio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (21 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Misiones este 20 de julio de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 19°. Con vientos de 23 - 49 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21°
Viento
Norte 14 - 32 km/h
Lluvia
60% 0.3 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22°
Viento
Suroeste 9 - 34 km/h
Lluvia
70% 0.3 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
19°
Viento
Suroeste 9 - 27 km/h
Lluvia
80% 1.9 mm

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 23 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 21 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 25°
Mínima: 19°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:30
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación42%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 20 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:30 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 21 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 20 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 23 - 49 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Noreste 22 - 36 km/h 50% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
02:00 20° 20° Noreste 23 - 49 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 20° 20° Noreste 21 - 44 km/h 0% Nubes y claros
04:00 21° 21° Noreste 13 - 38 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 20° 20° Este 5 - 38 km/h 40% 0.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
06:00 20° 20° Noreste 13 - 31 km/h 40% 0.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 20° 20° Norte 7 - 30 km/h 50% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 20° 20° Norte 7 - 12 km/h 60% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 21° 21° Norte 14 - 32 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 22° 22° Norte 9 - 28 km/h 50% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 22° 20° Norte 6 - 27 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 22° 20° Este 1 - 23 km/h 60% 0.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
13:00 23° 22° Suroeste 3 - 12 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 25° 26° Oeste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
15:00 24° 24° Oeste 9 - 22 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 23° 22° Oeste 15 - 33 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 22° 21° Suroeste 9 - 34 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 22° 22° Oeste 4 - 26 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 21° 21° Suroeste 3 - 7 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 21° 21° Sur 5 - 9 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 20° 20° Suroeste 7 - 11 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 19° 19° Suroeste 9 - 27 km/h 80% 1.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 19° 19° Suroeste 9 - 27 km/h 90% 3.1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
24:00 19° 19° Sur 7 - 25 km/h 80% 4.9 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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