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Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del tiempo hoy, 27 de junio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 27 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 27 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Noreste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Noreste 3 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Noreste 12 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 13 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol17:59
Horas de luz10h 25m
Fase lunarCreciente
Iluminación95%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 27 de junio de 2026, el pronóstico en Misiones indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:34 y se pone a las 17:59, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 27 de junio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 13 - 27 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 9 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Noreste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Este 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Este 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Noreste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Noreste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Este 7 - 17 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Noreste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Noreste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Noreste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Norte 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 22° 22° Norte 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Norte 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Noreste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Este 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Noreste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Noreste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Noreste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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