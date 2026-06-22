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Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 22 de junio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 15 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 20 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 18 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 21 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 11°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:51
Puesta del sol18:17
Horas de luz9h 26m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 22 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:51 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 9h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 22 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 21 - 43 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Suroeste 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° Suroeste 21 - 42 km/h 0% Nubes y claros
14:00 11° 11° Suroeste 21 - 43 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Suroeste 20 - 42 km/h 0% Nubes y claros
16:00 11° 11° Suroeste 20 - 41 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Suroeste 20 - 41 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 18 - 39 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 18 - 34 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 18 - 33 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 18 - 33 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 18 - 34 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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